Calendário de pagamento do INSS começa em janeiro

Mais de 37 milhões de aposentados e pensionistas do instituto nacional do seguro social (INSS) já podem conferir a data em que receberão o pagamento de seus benefícios durante o ano de 2023. Em Três Lagoas, de acordo com o órgão federal, há 18 mil segurados.

Para aqueles que recebem um salário mínimo - que são quase 70% dos beneficiários - os depósitos referentes a janeiro serão feitos entre os dias 25 de janeiro e 7 de fevereiro. Beneficiários com renda mensal acima do piso nacional terão seus pagamentos creditados a partir de 1º de fevereiro. Os valores já serão pagos com o reajuste do salário mínimo

O beneficiário precisa estar atento ao número final do seu cartão. Os depósitos seguirão a sequência de anos anteriores, com um calendário para quem recebe um salário mínimo e outro para quem ganha mais. Para cada categoria, as datas de pagamento serão determinadas pelo número final do cartão

Lembrando que os depósitos são interrompidos em finais de semana, feriados nacionais e datas em que os bancos não operam

Além disso, o prazo para o saque dos benefícios com o cartão vai até o final do mês seguinte, aproximadamente 60 dias, ao da liberação do valor na conta

É necessário conferir se o valor está sendo depositado de forma correta e sem descontos desconhecidos, o extrato dos benefícios, pode ser conferido pelo site ou pelo aplicativo meu INSS e lá o beneficiário terá acesso aos valores, datas e o banco que foi pago.

