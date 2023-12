Calor atípico dará trégua apenas no fim de semana de Natal

Recentemente, uma onda de calor atingiu o Brasil, especialmente na região Centro-Oeste. Esse calor intenso é mais um episódio que tem acontecido com frequência desde agosto.

Pouco antes do verão começar, os termômetros registraram recordes de calor extremo. Esse clima é resultado do El Niño, um fenômeno natural que aquece as águas do oceano Pacífico e gera mudanças climáticas em todo o continente.

No entanto, a previsão indica que nos próximos dias haverá um aumento da nebulosidade e pancadas de chuva, aliviando a onda de calor. Com a chegada do verão e do Natal, espera-se que as temperaturas permaneçam acima da média, mas não tão intensas quanto nos últimos dias.

