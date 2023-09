Calor intenso prevalece em Três Lagoas na última semana do Inverno

O calorão irá prevalecer em todo Mato Grosso do Sul, na última semana do Inverno. No domingo (17), Três Lagoas registrou 38,5° graus, com sensação térmica de 41°C, e umidade relativa do ar de 20,4%.

Nesta segunda-feira (18), a temperatura mínima será de 22°C e, a máxima, atingirá os 35°C. O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) aponta céu ensolarado com poucas nuvens.

Em Anaurilândia a temperatura mínima será de 22°C e máxima de 35°C; em Paranaíba, irá variar entre 21°C e 35°C; Aparecida do Taboado terá mínima de 22°C e máxima de 35°C; Inocência apresentará mínima de 22°C e máxima de 35°C; por fim, Água Clara terá mínima de 21°C e máxima de 35°C.