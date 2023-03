Calor permanece em Três Lagoas com previsão de chuva fraca

Terça-feira (28), será de sol e temperaturas em elevação, e tem previsão de chuvas rápidas e isoladas, em Três Lagoas.

Segundo o boletim meteorológico emitido pelo Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), indica tempo com sol temperaturas elevadas, acima dos 30°C em toda a costa Leste de Mato Grosso do Sul.

Devido a combinação de calor e disponibilidade de umidade, existe a probabilidade de pancadas de chuvas isoladas, de intensidade fraca a moderada.

A circulação anticiclônica são os centros de alta pressão atmosférica onde os ventos possuem movimentos circulares ligeiramente desviados para fora do centro. Devido a isso, em médios níveis da atmosfera favorece o tempo quente e seco no estado, além dos modelos de previsão não apontarem altos acumulados de chuva.

A temperatura mínima registrada nesta terça-feira foi de 24°C, e a máxima pode chegar aos 35°C.