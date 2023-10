Calorão dá trégua e tem previsão de chuva para Três Lagoas

A previsão do tempo para quarta-feira (25) indica céu nublado, com muitas nuvens e pancadas de chuvas à tarde e à noite, em Três Lagoas.

De acordo com o boletim meteorológico emitido pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), a previsão é de tempo instável, e podem ocorrer chuvas mais intensas, tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento, pontualmente, queda de granizo.

Essas instabilidades ocorrem devido ao deslocamento de cavados, aliado a uma frente fria oceânica associada ao ciclone extratropical. Além disso, o transporte de calor e umidade favorece a formação de nuvens e chuvas.

Continue Lendo...

Em Três Lagoas, a temperatura mínima foi de 22°C, e a máxima pode chegar aos 32°C.