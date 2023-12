A previsão do tempo indica a quinta-feira (28), de sol, muito calor e não tem previsão de chuva para Três Lagoas.

De acordo com o boletim meteorológico emitido pelo Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), informa que as temperaturas voltam a subir em todas as regiões de Mato Grosso do Sul.

Chuvas fortes são esperadas apenas na região Norte do Estado com rajadas de vento e tempestade.

Em Três Lagoas, a temperatura mínima registradas foi de 23°C, e a máxima pode ultrapassar os 37°C.