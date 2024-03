Calorão extremo vai até final de semana em Três Lagoas

Sexta-feira (15), será de sol com aumento de nuvens pela manhã, e tem previsão de pancadas de chuva à tarde, em áreas isoladas de Três Lagoas.

O último final de semana de verão vai ser de calor extremo. E o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), faz alerta de perigo para onda de calor severo nesta sexta-feira. A estação vai até quarta-feira (20), quando começa o outono.

De acordo com a previsão do tempo do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), o calor extremo deve continuar até o final de semana. Este cenário se dá por conta de um sistema de alta pressão atmosférica, ou seja, uma massa de ar quente e seca que inibe a formação de nuvens.

Os termômetros continuam registrando altas temperaturas, nesta sexta-feira, a mínima registrada foi de 25°C, e a máxima pode chegar aos 39°C.