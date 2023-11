Calorão não dá trégua e temperatura pode chegar aos 42°C em Três Lagoas

Mesmo com previsão de chuva a onda de calor não dá trégua, e os termômetros podem registrar 42°C. A terça-feira (14), será de sol com aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, em Três Lagoas.

A previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), indica tempo instável na costa Leste de Mato Grosso do Sul, onde pode ocorrer pancadas de chuva e tempestade acompanhadas de raios, rajadas de vento.

Aliado às altas temperaturas, ainda devem ser registrados baixos valores de umidade relativa do ar, entre 10% e 30%. Por isso, recomenda-se beber muita água e evitar exposição ao sol nas horas mais quentes e secas do dia.

Nesta terça-feira, os termômetros em Três Lagoas registrou a mínima de 27°C, e a máxima pode chegar aos 42°C.