Calorão se intensifica em Três Lagoas a partir desta segunda-feira

A previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) indica calor e probabilidade de pancadas de chuvas isoladas, em Três Lagoas.

As temperaturas serão altas, com a mínima de 25°C e a máxima podendo chegar a 39°C, no município.

Em Anaurilândia a temperatura mínima será de 24°C e máxima de 35°C; em Paranaíba, irá variar entre 23°C e 36°C; Aparecida do Taboado terá mínima de 24°C e máxima de 35°C; Inocência apresentará mínima de 23°C e máxima de 35°C; por fim, Água Clara terá mínima de 23°C e máxima de 36°C.