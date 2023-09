Câmara aprova parceria público-privada para serviço de iluminação pública

Em meio a bate boca e discussões, o projeto de lei que autoriza a PPP para o serviço de iluminação pública em Três Lagoas foi aprovado pelos vereadores. Foram 14 votos favoráveis e dois contra.

O objetivo do projeto, de autoria do Executivo, segundo mensagem enviada à Câmara pelo prefeito Ângelo Guerreiro (PSDB), é contratar uma concessão administrativa com empresa que faça operação e manutenção do parque de iluminação pública, além de promover a expansão e atuação tecnológica, visando aprimorar a eficiência na prestação dos serviços e o uso dos recursos públicos.

O projeto prevê a troca de lâmpadas de vapor de sódio e de mercúrio por lâmpadas de LED.

