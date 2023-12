Câmara aprova projeto que cede áreas à empresas no Setor Industrial de Três Lagoas

A última sessão ordinária da Câmara Municipal, realizada na última terça-feira (19), foi marcada por debates entre os vereadores da base e oposição ao Executivo, devido a quatro projetos que destinam áreas em comodato no Setor Industrial de Três Lagoas para quatro empresas.

De acordo com as propostas, as empresas devem investir o valor de R$ 10 milhões no município, e geraram cerca de 100 empregos, de forma direta, e mais outros 100, de forma indireta.

Continue Lendo...

Os vereadores que são da base do Executivo alegaram que não há como votarem contra projetos que vão beneficiar a economia da cidade e gerar renda aos munícipes.

Em contrapartida, a oposição argumentou que a orientação jurisprudencial, definida pelo Supremo Tribunal Federal (STF), recomenda que a Prefeitura não pode ceder áreas da forma como consta no projeto e que isso pode "gerar futuros problemas aos empresários".

Os projetos foram aprovados pela maioria de 14 votos favoráveis e dois contrários e, agora, segue para sanção do prefeito.