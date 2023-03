Câmara aprova projeto que destina R$ 430 mil para Torneio de Pesca

A Câmara de Vereadores de Três Lagoas aprovou projeto de lei que destina recursos financeiros para a Associação de Pesca Esportiva (APETL), para ajudar na realização do 12º torneio de pesca esportiva que acontece em abril.

A aprovação do projeto foi acompanhada pelos integrantes da Associação de Pesca Esportiva que compareceram ao plenário da Câmara na sessão desta terça-feira (22). Antes da aprovação do projeto, vereadores usaram a tribuna para defender a proposta de autoria do Executivo e destacar a importância deste evento para a economia e turismo de Três Lagoas.

O projeto aprovado pela Câmara prevê repasse de R$ 430 mil para a APETL. O presidente da Associação, Júlio Roberto esclareceu que este valor será utilizado para custeio das despesas do evento, como para o pagamento dos shows.

Neste ano o Tornei de Pesca terá shows com a dupla João Bosco e Vinicius, com a cantora Lauana Prado e a dupla três-lagoense, Neto e Junior. O evento vai acontecer de 27 a 29 de abril no balneário.