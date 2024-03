Câmara aprova regularização de área para associação de membros da PM e Corpo de Bombeiros

Na sessão realizada nessa terça-feira (19), na Câmara Municipal de Três Lagoas, os vereadores aprovaram, por unanimidade, um projeto de lei que autoriza a prefeitura a repassar a escritura de uma área para a Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. A medida foi acompanhada de perto pelos servidores que integram a associação, que marcaram presença no plenário durante a votação do projeto de lei de autoria do executivo.

O vereador Adriano Cesar Rodrigues, que também atua como policial militar, ressaltou a importância da regularização da doação desta área, localizada no bairro Vila Piloto. Segundo ele, é uma área que foi concedida no ano de 1967, onde foi construído um clube para a associação, mas não havia de fato o direito sobre a terra. A área já funciona há anos como espaço de lazer e conta com diversas piscinas, salão de festas e campo de futebol. Agora, a escritura será regularizada e a área ficará sob a posse da associação.

