Câmara aprova renúncia de receita e reduz número de vereadores para subsidiar taxa de lixo

Os vereadores de Três Lagoas aprovaram na sessão desta terça-feira (23) dois projetos de lei. Um que reduz de 6% para 4% o percentual do repasse do Executivo para a Câmara Municipal, o chamado duodécimo, e o outro que diminui o número de vereadores de 17 para 15, a partir do próximo mandato. A medida visa economizar recursos para subsidiar a coleta de lixo e isentar a população da cobrança da taxa até o final de 2024.

O projeto de lei que promove a alteração do duodécimo de 6% para 4%, medida que já será implementada por meio da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA), no próximo ano, foi aprovado por unanimidade.

A renúncia do duodécimo representará valor suficiente para o subsídio à taxa de lixo. Em 2023, por determinação do presidente da Casa, Cassiano Maia, a Câmara fará devoluções de valores para pagar por este serviço, que representa R$ 13 milhões anuais.

Outro projeto aprovado por unanimidade foi a emenda à Lei Orgânica que reduz o número de vereadores de 17 para 15. Devido ao aumento de habitantes, Três Lagoas poderia ter 19 vereadores na próxima legislatura, mas o Legislativo resolveu diminuir para 15 ao invés de aumentar. As economias vão possibilitar que a Câmara subsidie a coleta de lixo, não onerando o contribuinte.