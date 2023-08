Câmara aprova repasse de R$ 20 mil para realização do Desafio de bike

Três projetos de lei foram aprovados durante a sessão desta terça-feira (29). Um trata-se do projeto que dispõe sobre a disponibilização de cadeiras de rodas para pessoas com deficiência, com mobilidade reduzida, gestantes ou idosos, em instituições bancárias e estabelecimentos comerciais de grande porte no município. Outro projeto determina a substituição de sinais sonoros estridentes por sinais musicais ou visuais adequados a estudantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA), nos estabelecimentos de ensino.

Outro projeto autoriza o município a firmar termo de contribuição com a Associação Integra Costa Leste para repasse de R$ 20 mil para realização do Desafio MTB Três Lagoas, a ser realizado nos dias 16 e 17 de setembro de 2023.

Para o presidente da Câmara, Cassiano Maia (PSDB), esses apoios financeiros por parte do poder público são importantes para a realização de eventos como este.

