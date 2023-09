Câmara aprova repasse de R$ 55 mil para realização de evento de ciclismo

Durante a sessão ordinária da Câmara Municipal de Três Lagoas, os vereadores aprovaram três projetos. O primeiro, um projeto de decreto legislativo que regulamenta e define requisitos de acordo com a técnica legislativa para a concessão de honrarias.

Na sequência, foi analisado e aprovado o projeto de resolução que dispõe sobre a alteração do regimento interno da Câmara Municipal, o qual faz adequação na redação do artigo 53, definindo autoria de projetos de decretos legislativos, referentes a honrarias e ainda o limite de apresentação de moções, por vereador, após apresentação de uma moção de pesar.

Por fim, foi aprovado um terceiro projeto que autoriza o município a firmar termo de contribuição com a União Três-lagoense das Associações de Moradores - Utam, entidade sem fins lucrativos, para a realização do Eucalipto Ride, evento de ciclismo que acontecerá em outubro em Três Lagoas. O projeto aprovado destina R$ 55 mil para realização do evento.

