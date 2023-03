Câmara aprova repasse para Encontro de Carros Antigos

Na sessão desta terça-feira (21), os vereadores também aprovaram projeto de lei que destina R$ 50 mil para o Clube de Carros antigos de Três Lagoas.

Representantes da Associação do Clube de Carros Antigos de Três Lagoas também prestigiaram a sessão que aprovou o projeto de lei destinando R$ 50 mil para a realização do Encontro de Carros Antigos que acontecerá em junho no balneário municipal.

O Encontro de Carros Antigos faz parte do calendário de eventos em comemoração ao aniversário de Três Lagoas, que acontece em 15 de junho.