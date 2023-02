Câmara aprova subsídio para prefeito, vice, secretário e vereadores

A primeira sessão ordinária de 2023 da Câmara de Vereadores de Três Lagoa, realizada na manhã desta terça-feira (14), teve a tramitação de 11 projetos de lei, um projeto de resolução e um projeto de emenda à Lei Orgânica, além de seis vetos a projetos de lei aprovados no ano passado.

Entre os projetos do Executivo, dois trataram da ampliação e extinção de vagas de cargos efetivo na secretaria de saúde, reorganizando a contratação de médicos plantonistas. O outro dispõe sobre a ampliação e extinção de vagas de cargos de provimento efetivo da estrutura organizacional do quadro dos trabalhadores da educação básica da Rede Municipal de E

Outro projeto aprovado é o que fixa os subsídios do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários municipais e dos vereadores. em dezembro do ano passado a câmara já havia aprovado projeto alterando esses subsídios, mas diante do aumento dos salários dos deputados estaduais e federais, houve a necessidade de alterar os valore no município, segundo o diretor geral da Câmara, André Ribeiro.

