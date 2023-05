Câmara arquiva denúncia contra vereadora

ALERGIA



A senadora Soraya Thronicke (UB) está internada no Hospital DF Star, em Brasília, desde sexta-feira (21), após um quadro de alergia no corpo, com manchas e coceira. Os médicos ainda estão investigando o que provocou a reação alérgica na senadora.

ARQUIVADA



A comissão de investigação da Câmara de Vereadores de Três Lagoas, arquivou denúncia contra a vereadora Sayure Baez, que era acusada de quebra de decoro parlamentar por ter invadido a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Segundo a denúncia, Sayure teria exposto alguns pacientes e abusado do poder. A denúncia, porém, foi arquivada. A parlamentar, por sua vez, diz que pode ter até “exagerado”, mas a intenção foi a de mostrar o descaso na UPA na tentativa de melhorar o atendimento.

ISENÇÕES



O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB) delegou por meio de lei, para que secretários concedam isenções e benefícios fiscais a indústrias do programa MS Forte. Antes, os empreendimentos econômicos poderiam receber benefícios ou incentivos fiscais, por ato do governador e pela Secretaria de Estado de Fazenda.

AGENDA



E por falar em Eduardo Riedel, a primeira visita dele a Três Lagoas como governador deve ocorrer apenas em junho, no aniversário da cidade. O prefeito até cogitou trazê-lo antes no município para autorização das obras de pavimentação e drenagem da avenida Jary Mercante, mas não deu certo. Apesar de ainda não ter vindo ao município na função de governador, Eduardo Riedel constantemente tem se reunido com o prefeito Ângelo Guerreiro em Campo Grande. O prefeito de Três Lagoas faz questão de estar sempre que pode na governadoria discutindo investimentos para o município com o governador.

PRESENTE



Quem também está sempre presente participando das reuniões entre o prefeito Ângelo Guerreiro e representantes do governo do Estado, é o secretário da Casa Civil, Eduardo Rocha, que tem exercido papel importante na articulação entre os prefeitos e o governo do Estado.