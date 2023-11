Câmara de Três Lagoas aprova auxílio para médicos

Entre indicações e requerimentos, alguns projetos entraram na pauta de votação da sessão desta segunda-feira (27), da Câmara de Vereadores de Três Lagoas.

O projeto que gerou mais discussão foi o que autoriza a prefeitura conceder auxílio alimentação e moradia para médicos do Programa Mais Médicos do governo federal.

A proposta visa contemplar esses profissionais com auxílio no valor de R$ 2 mil. A oposição alegou que deveria dar oportunidade para os médicos que estão se formando na universidade em Três Lagoas e valorizar os que já estão no município.

Os vereadores da base, assim como o presidente da Câmara, Cassiano Maia, que é também é médico, defenderam a aprovação do projeto, já que se trata de médicos brasileiros e formados no país e que vieram para contribuir com o atendimento à população.

Atualmente, Três Lagoas conta com sete profissionais do Programa Mais Médicos do governo federal.

