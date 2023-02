Câmara de Vereadores começa 2023 com a devolução de R$ 11 milhões ao Executivo

A abertura dos trabalhos do Legislativo 2023 da Câmara Municipal de Três Lagoas aconteceu nesta terça-feira (7), com a realização de uma sessão solene que contou com o prefeito da cidade, Ângelo Guerreiro (PSDB).

Durante a sessão, três secretários da prefeitura usaram a tribuna para explanar as principais ações realizadas em 2022 e das metas previstas para este ano.

A secretária de Saúde, Elaine Furio, foi a primeira a usar a tribuna, destacando os investimentos nesta área. Citou, por exemplo, que no ano passado foram mais de 4 mil cirurgias eletivas realizadas.

A secretária de Assistência Social, Vera Helena, também fez um balanço das ações da pasta, assim como o secretário de Infraestrutura, Osmar Dias, o qual destacou investimentos em obras de drenagem e pavimentação, entre outras. Aproveitou para pedir a colaboração da população diante dos problemas ocasionados pelas chuvas.

O prefeito também usou a tribuna para destacar as ações da administração, ressaltando que a “maior obra da gestão é cuidar das pessoas”. Disse que a prioridade são investimentos em Saúde, Educação e Assistência Social. E que muitas investimentos em infraestrutura estão acontecendo na cidade por conta da credibilidade que conseguiu junto a classe política estadual e federal.

Durante a sessão, os vereadores entregaram um cheque simbólico no valor de R$11.342.774,26, fruto da economia do Legislativo na última legislatura. O presidente da Câmara, Cassiano Maia, disse que o recurso é fruto de boa gestão. “Ser gestor é incansavelmente pensar como gastar, proporcionado o melhor para a população”, destacou.