Câmara de Vereadores devolverá mais de R$ 11 milhões do duodécimo

O Prefeito de Três Lagoas, Angelo Guerreiro, esteve no gabinete do presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Cassiano Maia, quando foi anunciada a devolução da sobra do duodécimo no valor de cerca de R$ 11,34 milhões que pode ser utilizado em melhorias em diversos pontos da cidade.

Durante a reunião, que reuniu 13 vereadores, o prefeito fez uma explanação sobre as obras que estão sendo executadas na cidade, principalmente no que se trata de drenagem superficial e profunda, pavimentação e recapeamento.

“Temos obras em diversos pontos e o repasse do duodécimo será mais um recurso que dará força na execução de ainda mais obras necessárias e que melhoram a qualidade de vida da população. Inclusive, temos obras e projetos já previstos para serem executados nos próximos dois anos e isso exige muito planejamento e gestão da parte de todos os poderes”, enfatizou o gestor.

O evento oficial do repassasse e onde o duodécimo será aplicado ainda será agendado pela presidência da Câmara Municipal em comum acordo com os vereadores da Casa e o prefeito. Cassiano Maia reforçou que, assim como o executivo, o legislativo tem se esforçado em fazer mais e sempre ter muita consciência na gestão dos recursos.