Câmara decide reduzir número de vereadores para custear taxa de lixo

A Câmara Municipal de Três Lagoas decidiu reduzir de 17 para 15 o número de vereadores a partir da próxima legislatura. A economia com dois vereadores e 10 assessores a menos, resultarão em uma sobra maior do duodécimo. Com esse valor que será devolvido ao Executivo, é que será custeada a taxa de lixo. Sendo assim, o contribuinte não pagará mais a taxa de lixo em Três Lagoas.

A decisão foi anunciada em coletiva à imprensa no início da noite desta segunda-feira (22), no plenarinho da Câmara Municipal. A decisão da Câmara em reduzir o número de vereadores e arcar com as despesas da taxa de lixo foi tomada pelo presidente da Câmara, Cassiano Maia (PSDB) e pelos vereadores da base de apoio ao Executivo, após reunião com o prefeito Ângelo Guerreiro (PSDB), que também participou da coletiva.

O prefeito havia declarado em entrevista ao Grupo RCN de Comunicação que a taxa de lixo seria mantida, pois teria que cumprir a legislação federal. Porém, no horário do almoço, após reunião com o presidente da Câmara, chegou-se a decisão de que a Câmara iria “cortar na própria carne”, reduzindo o número de vereadores e fazendo outras economias para evitar que sobrasse para o contribuinte pagar a taxa de lixo.

O projeto que reduzirá o número de vereadores será aprovado na sessão desta terça-feira (23).