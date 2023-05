Câmara entrega moções para UTI do Hospital Auxiliadora

Na manhã desta terça-feira (30), os vereadores se reuniram no plenário da Câmara Municipal de Três Lagoas para realizar a 16ª sessão ordinária, que contou com a entrega de três homenagens e análise de nove matérias em pauta, aprovando quatro, arquivando uma e encaminhando as demais para as comissões permanentes analisarem e emitirem parecer. Também receberam a recém-coroada Miss Três Lagoas 2023.

Foram entregues Moções de Congratulação para a médica intensivista Ana Cláudia Santana Cano e a médica pneumologista Vanessa Alves Lima. Toda a equipe multidisciplinar da UTI do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora (HNSA) também recebeu uma moção, que foi entregue ao Samuel Braatz Couto, representando a todos. A homenagem foi feita em reconhecimento ao bom trabalho realizado pela equipe, sendo a única UTI do estado entre as “UTIs Top Performer” do projeto “UTIs Brasileiras” da Associação de Medicina Intensiva Brasileira (AMIB).

Usando a tribuna para agradecer a homenagem, Ana Cláudia apresentou alguns dados, como a taxa de mortalidade abaixo de 1%, ressaltando que a do hospital é de 0,6% dos óbitos esperados, desde 2009. “Receber essa moção e estar na lista ‘Top Performer’ representa o fruto de um trabalho árduo na UTI. Lembrando que a pessoa não escolhe uma Unidade de Tratamento Intensivo como escolhe um médico”, finalizou.

Os vereadores também receberam a Miss Três Lagoas 2023, Thalyta Kézia Rafachinho, que foi apresentada a sociedade em plenário. A XXV edição do Miss Três Lagoas, realizada pela Cia de Eventos na última sexta-feira (27), também coroou: Beatriz Rodrigues Sanomya, como Miss Juvenil e Miss Country 2023, Thalyta Barbosa Gedro, como Miss Teen 2023, e Maria Ester Alvarez Sansdis, como Miss Simpatia.