Câmara Municipal aprova três projetos de lei

Na sessão desta terça-feira (14), os vereadores de Três Lagoas analisaram 10 projetos de lei. Desses, três foram aprovados.

Entre os projetos aprovados está o que cria o programa rua da saúde; o que estabelece diretrizes para a implementação do programa saúde no campo no município, e o que institui a semana de incentivo à doação de cabelos para pessoas em tratamento de câncer. Outros sete projetos foram encaminhados para análise e parecer nas comissões permanentes da Câmara.

Ainda durante a sessão, vereadores usaram a tribuna para apresentar proposituras. Entre os assuntos, melhorias no atendimento na área da saúde, como resolver o problema da falta de profissionais médicos nos postos de saúde, também houve cobranças em relação a questão dos terrenos baldios, e pedidos de melhorias nas vias públicas dos bairros de Três Lagoas.

Ainda na sessão desta terça-feira, o presidente da Câmara Cassiano Maia, falou sobre a ida dele, do prefeito e outros vereadores, à Brasília, na semana passada em busca de investimentos para a cidade.

Veja reportagem: