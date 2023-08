Câmara Municipal de Três Lagoas completa 108 anos

A Câmara Municipal de Três Lagoas tem sua história iniciada em 8 de agosto de 1915, época em que a vila de Três Lagoas foi emancipada politicamente da comarca de Paranaíba, em 15 de junho do mesmo ano. Na ocasião, tomaram posse, no município, os primeiros vereadores que representariam a população, ao longo destes 108 anos.

Nas primeiras eleições para a presidência da Câmara Municipal foram eleitos, como presidente, o coronel Antônio de Sousa Queiróz e, como vice-presidente, o advogado Generoso Alves Siqueira. Queiróz ocupou a presidência até 1922.

A primeira sede do Legislativo funcionava em um edifício na esquina da avenida Antônio Trajano com a rua Bruno Garcia, onde hoje funciona uma agência bancária, sendo que o local era compartilhado com a prefeitura.

Na década de 40, a Câmara e a prefeitura foram transferidas para a Alameda Paul Harris, no Paço Municipal, em frente à praça hoje Ramez Tebet. Na época, as sessões eram realizadas no ambiente anexo ao saguão da prefeitura e a casa de leis contava com 13 vereadores.

O Legislativo conquistou sua sede própria, onde é atualmente, em 1993, na presidência de Carlos Nunes Zuque. Na ocasião, o número de vereadores foi alterado e a Câmara passou a ter 15 parlamentares. Anos depois, passou a ter 10 cadeiras e, em 2009 passou a ter 17.

Neste ano, um projeto aprovado pela Câmara reduziu o número de vereadores para a próxima legislatura.

Veja reportagem sobre o assunto: