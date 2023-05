Câmara outorga títulos de Cidadão Três-lagoense e Cidadã Benemérita

Na noite desta quinta-feira (18), a Câmara entregou seis títulos de Cidadão Três-Lagoense e um título de Cidadã Benemérita em sessão solene proposta pelos vereadores Doutor Cassiano Maia, presidente da Casa, Tonhão e Marcus Bazé.

Receberam a maior honraria que o poder legislativo pode outorgar os senhores Cláudio Mendonça, diretor superintendente do Sebrae/MS, Marcelo Turine, reitor da UFMS, Paulo Correa, primeiro secretário da Assembleia Legislativa/MS (ALEMS), Ricardo Ayache, presidente da Cassems, Rosário Congro Neto, empresário, e Tomás Bawden de Castro Silva, desembargador federal do 24º TRT. A professora doutora Terezinha Bazé foi outorgada com o título de Cidadã Benemérita.

Na mesa, também estavam presentes o prefeito Angelo Guerreiro, prefeito de Três Lagoas; Paulo Salomão, vice-prefeito; Doutor Issam Fares Junior, vereador; Marcos Vinicius Massaiti Akamine, representando a OAB/MS; Major Rogeliano, representando o 2ºBPM; Maria Aparecida Diogo, presidente do Sinted; Delegado Ricardo Cavagna, representando a Polícia Civil; Joaquim Barbosa, vice-presidente da Associação Integra Costa Leste; Mario Salgueiro, juiz da 1ª Vara Trabalhista de Três Lagoas; Angela Brito, secretária de Educação e Cultura; Marizete Bazé, coordenadora regional de educação do Estado; e Maria Melo, da Sociedade Brasileira de Eubiose.

A noite foi marcada por agradecimentos, histórias marcantes, encontros e reencontros, entre pessoas que contribuem ou contribuíram com Três Lagoas, que chega no próximo mês a 108 anos de emancipação político administrativa.

Confira a reportagem completa: