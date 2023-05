Câmara outorga títulos de cidadãos três-lagoenses

Por propositura do vereador Sargento Rodrigues, a Câmara Municipal realizou sessão solene na semana passada para entrega de Título de Cidadão Três-Lagoense ao empresário Gilmar Pereira Dias, ao contabilista João Garcia de Freitas e ao policial militar Alexandre Faraço e à empresária Leonice Barbosa Simão.

O empresário Gilmar Pereira Dias, nascido em Paranaíba, é proprietário da Vidrobox em Três Lagoas, empresa que, atualmente, conta com 45 funcionários, sendo líder em esquadrias e vidro temperado no município. O empresário agradeceu pela homenagem que considerou “um momento especial” em sua vida e descreveu sua trajetória. “Como a cidade prosperou, tivemos chance de prosperar também. Esta é uma terra de oportunidades com um povo acolhedor. Posso dizer com orgulho que sou três-lagoense de coração”, afirmou.

O sargento Alexandre Faraço, nascido em São Paulo, também recebeu o Título de Cidadão Três-Lagoense, por seu trabalho de 25 anos na Polícia Militar, assim como sua atuação junto a obras sociais da Igreja Católica, no município.

Leonice Barbosa Simão também recebeu o Título de Cidadã Três-Lagoense. Ela nasceu em uma fazenda próxima a Paulicéia/SP, tendo vindo para Três Lagoas quando adolescente. Ao se casar com Ronaldo Garcia Rodrigues, tiveram um mercadinho na Vila Nova. Também fabricou produtos lácteos e, por mais de 20 anos, comandou o Restaurante 315, um dos mais destacados e tradicionais da cidade. Atualmente, apoia seus filhos frente à Sorveteria Kuka Fresca.

Nascido na Fazenda Grama, no município de Inocência, João Garcia de Freitas recebeu Título de Cidadão Três-Lagoense. Fundou o Escritório Contábil Garcia, em 1991, com cinco clientes. Em 2000, formou-se em Ciências Contábeis na UFMS, contando, hoje, com mais de 700 clientes de todos os setores empresariais do município e tendo seus filhos trabalhando junto.

João Rafael Moreira dos Santos, o Jotinha, de 17 anos, recebeu Moção de Congratulação, por sua atuação no ciclismo. Ele tem se destacado, sendo sua principal marca um segundo lugar estadual, em sua categoria. Ele agradeceu a Moção e a todos os presentes.