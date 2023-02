Câmara retoma atividades com a devolução de R$ 11 milhões

A Câmara de Vereadores de Três Lagoas retoma as atividades na próxima semana com a primeira sessão do ano. Na terça-feira (7), será realizada a sessão solene de abertura dos trabalhos legislativos de 2023 e o prefeito, Ângelo Guerreiro (PSDB), deverá fazer um balanço das ações realizadas pela administração municipal em 2022 e das metas previstas para este ano.



Na oportunidade, a Câmara Municipal fará a entrega de um cheque simbólico ao prefeito, no valor de R$ 11,34 milhões, sobra do duodécimo do Legislativo que será destinado ao Executivo para aplicar em melhorias na cidade. Na semana passada o prefeito se reuniu com 13 vereadores e explanou sobre as obras que estão em execução na cidade, com destaque para as drenagens e pavimentação asfáltica.



“Temos obras em diversos pontos da cidade e o repasse do duodécimo será mais um recurso que dará força na execução de mais obras necessárias e que vão proporcionar qualidade de vida a população”, disse Guerreiro, que destacou ainda as obras previstas para os próximos dois anos. “Isso exige muito planejamento e gestão da parte de todos os poderes”, Guerreiro.



O presidente da Câmara, Cassiano Maia (PSDB), destacou que Executivo e Legislativo têm trabalhado em parceria para garantir investimentos e melhorias na cidade. “Estamos muito honrados em conseguir gerar essa economia que será destinada para obras e melhorias para toda a população”, destacou Maia. Por se tratar de uma sessão solene, os vereadores não apresentam indicações e nem requerimentos no dia. Proposições legislativas também não entram em pauta. A sessão terá início às 8h.