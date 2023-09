Câmara votará projeto de R$ 120 milhões para obras

O projeto de lei de autoria do Executivo Municipal encaminhado ao Legislativo de Três Lagoas, que prevê a contratação de operação de crédito com o Banco do Brasil, com garantia da União, no valor de R$ 120 milhões, para serem utilizados em obras de infraestrutura de drenagem e pavimentação asfáltica, foi retirado de pauta na sessão desta semana, após vereador da oposição pedir vistas.

O projeto foi encaminhado para a Câmara em junho deste ano, mas colocado na pauta de votação apenas nesta semana, porém após questionamentos por parte dos vereadores de oposição, não foi votado. Os parlamentares questionam se realmente existe a necessidade da prefeitura contrair este empréstimo diante do orçamento do município que, em 2024, chegará a R$ 1,3 bilhão. Além disso, alegaram que faltaram informações no projeto, como as ruas e bairros que serão contemplados com esse recurso, bem como a taxa de juros e forma de pagamento.

Em meio a bate-boca e discussões entre vereadores da base e oposição, o projeto foi retirado de pauta, mas deve ser votado na sessão de terça-feira (3). Segundo o presidente da Câmara Municipal, Cassiano Maia (PSDB), o projeto está na Casa de Leis há alguns meses, tempo o suficiente para os vereadores terem buscado informações. Todos os vereadores da base de apoio ao prefeito, se mostraram favoráveis à aprovação do projeto.

Mesmo tendo um bom orçamento, Cassiano Maia diz que o município tem condições de apresentar uma evolução maior de investimentos em infraestrutura e pagar com juros mais baratos, conforme prevê a operação de crédito com o Banco do Brasil. O prazo para pagamento do empréstimo é de 120 meses, com taxa próximo de 8.5%, pois é variável, segundo Maia.

O presidente da Câmara diz que esse empréstimo é necessário para continuidade das obras de macrodrenagem, que vão possibilitar a pavimentação asfáltica de ruas dos bairros Jardim das Violetas, Vila Haro, Vila Verde, Maristela, Chácara Eldorado e Vila Alegre. Para Cassiano, o município não pode ficar esperando os orçamentos anuais para a execução de obras.

Um dos questionamentos que tem sido feito é que o empréstimo ficará para o próximo prefeito pagar. Em relação a isso, o presidente da Câmara argumentou que as obras não podem parar, independente do encerramento de um mandato. “Acho isso um dos maiores absurdos. Três Lagoas tem que ter continuidade em qualquer mandato. Acho isso de uma sabedoria tão grande por parte da gestão do prefeito Ângelo Guerreiro, que não está se importando em deixar, de forma tão rápida e organizada, obras importantes nesses bairros da cidade”, destacou Maia.