Câmera de segurança é furtada de conveniência em Três Lagoas

As imagens que foram divulgadas nas redes sociais, mostram o momento em que um homem suspeito anda pela calçada, se aproxima do equipamento e supostamente retira a câmera, que estava presa na cobertura do comércio. Sem se importar que estaria sendo filmado, o suspeito teria furtado a câmera que seria para coibir ações criminosas no local. Logo depois, ele saiu tranquilamente.

A vítima relatou que, com a divulgação do vídeo, espera que o suspeito acabe devolvendo a câmera furtada.

O número de casos de furtos está voltando a apontar elevação na região e pode subir ainda mais com a proximidade do final de ano.

O furto de uma câmera de segurança foi registrado, na madrugada de segunda-feira (27), em uma conveniência, que fica na rua Manoel de Faria Duque, no bairro Jardim Rodrigues, em Três Lagoas.