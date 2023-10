Câmera mostra assaltantes em joalheria antes de serem mortos

Câmeras de segurança da área central do município de Brasilândia registraram o momento em que dois ladrões invadiram uma relojoaria em plena luz do dia. Os assaltantes morreram em confronto com a Polícia Militar, quando tentavam fugir para Três Lagoas, na BR-158.

As imagens mostram a dupla chegando ao local em uma moto. O motociclista estaciona o veículo na avenida e o comparsa o aguarda na calçada. Depois, os dois assaltantes seguem em direção à relojoaria sem tirar o capacete. Dentro do estabelecimento comercial, a dupla anuncia o assalto e rende duas pessoas, sendo a proprietária e uma cliente.

Os ladrões roubaram relógios, pulseiras, correntes, pedras preciosas entre outros acessórios de valor. Em seguida, fugiram pela BR-158, sentido Três Lagoas. Uma equipe da Força Tática foi acionada e encontrou os criminosos na rodovia, ocasião em que houve o confronto, resultando na morte da dupla.

Investigação

O roubo ocorreu, na segunda-feira (23), no mesmo dia em que foi identificado o primeiro assaltante com o nome Kaillon Rauan Borges da, de 18 anos, e o segundo criminoso chamado de Gabriel Mello Alexandre, de 22 anos. Ambos respondiam a inquéritos por vários crimes.

Segundo a polícia, o Gabriel possuía passagem por crime de tráfico de drogas, homicídio, roubo e estava com mandado de prisão em aberto. O assaltante Kaillon era natural de Coxim em Mato Grosso do Sul e tinha registro criminal, como menor infrator.

Detalhes do caso

De acordo com a equipe da Força Tática da Polícia Militar, a dupla de assaltantes estava armada com uma pistola, um revólver e conseguiram roubar várias joias, relógios e outros objetos valiosos, em uma loja na cidade vizinha, distante 60 km.

Os policias localizaram os suspeitos e deram ordem de parada, na rodovia. No entanto, eles não obedeceram e teriam jogado a moto contra os militares, que fizeram disparos de advertência.

Os suspeitos tentaram fugir pela mata às margens da BR-158, mas foram alcançados e atingidos pelos policias, em seguida, foram encaminhados para o Hospital Auxiliadora de Três Lagoas, e já chegaram sem vida, segundo a unidade de saúde.