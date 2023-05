Câmeras de segurança de hotel flagram ladrão furtando pneus de carreta

Circuito de câmeras de segurança flagrou o momento em que ladrão furta dois pneus que estavam amarrados em carreta estacionada num hotel, em três Lagoas. O fato aconteceu no final da manhã de quarta-feira (17), na BR-262, em Três Lagoas.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima, um homem, de 27 anos, procurou a Depac, para registrar o boletim de ocorrência. A vítima relatou que o suspeito teria furtado os dois pneus que estavam amarrados em cima do caminhão.

Ainda de acordo com a vítima, o sistema de câmeras do hotel registrou toda ação do autor, que estava em um veículo utilitário de cor verde com carroceria de madeira para subtrair e levar consigo os dois pneus.

Diante das informações repassadas pela vítima, uma equipe do 2° Batalhão de Polícia Militar conseguiu localizar o autor, um homem, de 33 anos, na rua do Meio, no Jardim Guanabara.

O suspeito confessou o crime e apresentou os produtos furtados, diante dos fatos ele foi preso encaminhado para Depac, onde foi autuado pelo crime de furto.