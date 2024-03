Caminhão com frutas tomba na BR-262 e moradores da região aproveitam para pegar a carga

Na manhã desta quarta-feira (6), um caminhão carregado de frutas tombou no Km 0, da Rodovia BR-262, na cidade de Castilho (SP), divisa com Mato Grosso do Sul. O incidente ocorreu por volta das 6h, do horário de Brasília (DF), resultando no acionamento do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Três Lagoas.

O veículo teria tombado na pista, exigindo a intervenção dos militares do 5º GBM (Grupamento de Bombeiros Militares) com a unidade de resgate UR-113. O motorista não necessitou de atendimento médico e foi dispensado de ser encaminhado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento).

A PRF está mantendo o controle do tráfego no local, enquanto aguarda a remoção do caminhão pela empresa responsável. Parte do veículo está bloqueando a pista contrária, enquanto outra parte está no acostamento. O caminhão, carregado com limões, bananas, tomates e outros produtos, saiu da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp) com destino a Três Lagoas, onde a empresa proprietária possui matriz e realiza a distribuição de alimentos em supermercados e mercearias locais.

No momento em que o veículo tombou, diversos moradores das áreas próximas, como Castilho (SP) e Jupiá, se dirigiram ao local para pegar a carga do caminhão, cujo baú foi danificado. As causas que levaram ao tombamento não foram divulgadas e a investigação sobre o ocorrido na rodovia, administrada pelo Dnit-MS e fiscalizada pela Polícia Rodoviária Federal, será conduzida pela Polícia Civil de São Paulo.