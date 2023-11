Caminhão de lixo derruba poste e moradores ficam sem energia

Um caminhão da empresa terceirizada de coleta de lixo derrubou um poste de energia, deixando moradores de parte do jardim das Oliveiras sem luz no início da madrugada desta sexta-feira (17), moradores da travessa Coronel Locomoção, no bairro Jardim das Oliveiras, em Três Lagoas.



Por volta de 0h20 O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram chamados na Travessa Coronel Locomoção, que liga a área do Recando do Galo, à avenida Custódio Andrews, no Jardim das Oliveiras, após um caminhão da empresa que coleta resíduos sólidos no município, esbarrar em um poste de energia e derrubá-lo.



Local que é estreito e não cabe dois veículos ao mesmo tempo, precisou ser isolado, devido o risco de choque elétrico e por ser impossível o uso da via, devido o poste ter ficado atravessado na rua. O poste que sustentava a rede elétrica, acabou caindo sobre um muro de uma casa vizinha e a poucos metros de atingir a residência.

Funcionários da empresa distribuidora de energia foram chamados e uma equipe foi ao local, desligando a energia para evitar acidentes. Devido a complexidade, não foi informado um horário para o reestabelecimento da energia, já as equipes estavam demandas com os vários pedidos de reparos em diversos pontos, onde teriam ocorrido picos de energia.

Um responsável pela empresa que presta serviço à prefeitura, na coleta de resíduos sólidos, foi ao local e conversou com os policiais e militares do Corpo de Bombeiros, para a responsabilização do ocorrido.

Felizmente ninguém se feriu no acidente, devido se tratar de uma terceirizada da prefeitura e os danos causados à população, a Polícia Militar registrou um boletim de ocorrência, para que as partes envolvidas possam esclarecer os fatos e aqueles que se sentirem lesados, reclamar na justiça.