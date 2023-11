Caminhão derruba semáforos na avenida Clodoaldo Garcia

Um caminhão carregando um maquinário pesado derrubou, nesta quinta-feira (16), dois dos quatro semáforos do cruzamento da avenida Clodoaldo Garcia com a rua José Carlos Queiroz, no bairro Santos Dumont e, devido a isso, o sistema está desligado para reparos.

Desse modo, o Departamento Municipal de Trânsito pede atenção redobrada neste cruzamento, pois foi necessário refazer a base de sustentação dos dois semáforos, sendo que a previsão é que apenas na segunda-feira (20) o conjunto volta a funcionar.