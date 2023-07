Caminhão pega fogo em pátio da PRF de Três Lagoas

No começo da tarde desta quarta-feira (20) um incêndio no pátio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), localizado na avenida Jari Mercante, em Três Lagoas. O Corpo de Bombeiros foi chamado para conter as chamas para que não se espalhasse nos veículos próximos.

Não havia ninguém no local no momento do incêndio e, segundo o responsável, as chamas podem ter começado na cabine de um caminhão. Imagens do circuito interno de segurança do pátio poderão auxiliar na investigação do caso e identificar se o incêndio foi criminoso. O pátio utilizado pela PRF é de uma empresa tercerizada e que foi contratada por meio de licitação.

Um boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac)