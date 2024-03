Caminhão pipa derruba fios de energia e motociclistas se ferem

Um caminhão pipa acabou derrubando fios de telefonia que estaria soltos, o que resultou em dois motociclistas feridos e dois veículos danificados, na noite desta sexta-feira (15), na avenida Capitão Olyntho Mancini, cruzamento com a rua Padre João Thomes, bairro Vila Alegre, em Três Lagoas.

Por volta de 18h18, a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foram chamados para atender uma ocorrência de trânsito. No local os militares e socorristas do Samu encontraram uma vítima, do sexo masculino, de 21 anos, caída próximo ao cruzamento com a avenida Padre João Thomes. A vítima pilotava uma moto, quando foi surpreendida pelos fios, que se entrelaçaram em seu corpo, fazendo-a perder o controle, bater na lateral de um carro e só parando após bater em outro automóvel, que estava estacionado.

A vítima, de 21 anos, estava consciente e reclamava de fortes dores no corpo e tinha uma suspeita de fratura na perna direita. Ela foi levada ao Hospital Auxiliadora. Já o segundo motociclista, um homem de 37 anos, reatou que um dos cabos teria pego em seu pescoço, mas que não teria se machucado. Ele conseguiu estacionar a moto no sentido oposto, na avenida Capitão Olyntho Mancini, próximo a um supermercado.

O motorista do caminhão pipa, pertencente ao setor florestal de uma fábrica de celulose, permaneceu no local e explicou aos policiais, que os cabos estavam baixos e que só teria notado o ocorrido, assim que foi avisado, retornando imediatamente para o local. Moradores da região informaram que vários dias estão reclamando junto às empresas de internet, telefonia e até mesmo com a concessionária de energia, responsável pelos postes. No entanto, não houve e retorno.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac). De acordo com a Código de Trânsito Brasileiro (CTB), o limite máximo de altura para veículos em vias públicas é de 4 metros e 40, conforme o art 99. Em diversas cidades do Brasil, fios de telefonia vem causando transtornos e acidentes, por muitos municípios não terem uma lei, que regulamenta e organiza o setor.