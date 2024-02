Caminhões batem de frente e trânsito fica lento na BR-262

Um acidente entre uma carreta e um caminhão deixou o trânsito lento e mobilizou o Corpo de Bombeiros, na manhã desta segunda-feira (19), próximo ao km 40, da rodovia BR-262, na região do distrito do Arapuá, área rural de Três Lagoas.

Por volta de 9h15, os militares do 5º Grupamento Militar foram acionados para atender uma colisão frontal de veículos pesados, nas proximidades do assentamento XX de Março, na rodovia. Apesar das imagens chocantes, motoristas que trafegavam pelo local informaram inicialmente que não houve vítima grave.

O Corpo de Bombeiros está no local e atua em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), no trecho da pista. De acordo com um internauta do JPNews, a via foi bloqueada e opera em meia pista, no sistema pare e siga. O trânsito está mais lento e a orientação é que os motoristas fiquem atentos na região.