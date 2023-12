Caminhoneiro com mandado de prisão é preso por agredir esposa

Um caminhoneiro foi preso após agredir a mulher e a Polícia Militar ser acionada, na madrugada de sábado (2), na rua Elmano Soares, no bairro Jardim Morumbi, em Três Lagoas.

A equipe de Rádio Patrulha da Polícia Militar foi chamada no local após testemunhas avistarem um homem agredindo uma mulher e usar um facão para ferir a vítima. Ao chegaram ao local da denúncia, os militares encontraram o homem sobre a mulher, que estava caída no chão e deram voz de prisão ao agressor.

No local, os militares não teriam encontrado o suposto facão usado no crime mesmo após uma revista. Questionado pelos policiais militares, o homem teria dito ter ficado nervoso ao perder um cartão de banco e ao cobrar a esposa sobre o cartão, teria segundo ele, perdido a cabeça e agredido a companheira. Após ouvir as partes, os militares fizeram uma averiguação no nome do agressor e acabaram descobrindo que o motorista, teria um mandado de prisão e acabou sendo preso em flagrante pelo crime de violência doméstica. Ele foi levado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde ficara à disposição da justiça.