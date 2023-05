Caminhonete roubada em SP é recuperada pela PM durante operação

Os policiais do 2º Batalhão de Polícia Militar de Três Lagoas realizaram a prisão de duas pessoas por receptação de veículo roubado e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, na quinta-feira (11). A prisão ocorreu durante a operação “Hórus”, em bloqueio policial na MS-395, em Brasilândia.

A equipe visualizou um veículo tipo caminhonete realizando uma manobra brusca na pista, retornando sentido a cidade Brasilândia, momento em se iniciou o acompanhamento tático. Em determinado momento o veículo seguiu em alta velocidade por uma estrada vicinal de acesso ao assentamento Pedra Bonita, e retornou em seguida para área urbana, onde foi abordado no cruzamento das ruas Amadeu R. da Silva com a José Soares.

Durante abordagem, o motorista de 25 anos, ao ser questionado sobre o motivo do retorno e da fuga, relatou inicialmente, que o motivo seria por não possuir CNH e que teria sido contratado só para conduzir o veículo. Já o passageiro de 21 anos, declarou que seguiam para a cidade de Santa Rita do Pardo, com o objetivo de vender a caminhonete que havia comprado há poucos dias.

Diante das alegações, os policiais realizaram a checagem do veículo através do número de identificação veicular (chassis) e foi constatada que a caminhonete é produto de roubo, ocorrido em 1º de maio deste ano, na cidade de Sorocaba (SP), com placas originais ERO3F67.

Ao ser realizada nova entrevista dos suspeitos, o passageiro declarou ter pego o veículo estacionado em uma praça na cidade de Sorocaba e, que teria sido contratado pelo valor de R$ 16 mil para levar a caminhonete até Ponta Porã (MS). Do valor total, segundo ele, pagaria R$ 5 mil para o motorista.

Eles foram presos em flagrante e levados para delegacia da Polícia Civil.