Campanha "16 dias de Ativismo" começa nesta quarta-feira

O Centro de Referência de Atendimento à Mulher em Situação de Violência (Cram) “Halley Coimbra”, iniciou nesta quarta-feira (22), a Campanha 16 dias de Ativismo pelo Fim da Violência Contra as Mulheres.

A ação faz parte de um movimento anual, com abrangência em todo o mundo, pela erradicação de todo o tipo de violência com as mulheres e garantia de seus direitos.

Na manhã desta quarta-feira (22), a coordenadora do Cram, Gisele da Silva Nascimento e a psicóloga, Lucivania Soares de Araújo, participaram do programa RCN Notícias para falar da campanha. Em Três Lagoas, várias ações estão previstas.

Acompanhe abaixo a entrevista: