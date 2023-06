Campanha 'Agasalho Pet' é proposta na Câmara para animais em Três Lagoas

Movimentação

Em busca de filiações partidárias, a movimentação rumo às eleições de 2024, já iniciou, em Três Lagoas. Na sexta-feira (23), foi a vez do PSDB se reunir com os coordenadores regionais e, inclusive, lançar como pré-candidato Cassiano Maia, presidente da Câmara. Depois, a equipe junto com Cassiano seguiu para o município de Selvíria.

Aryetetgasalho pet

Com os dias mais gelados, em Três Lagoas, ressaltando o cenário atípico e distante das tradicionais altas temperaturas, uma campanha para pet foi lançada. É o “Agasalha Pet”, com o objetivo de promover conscientização em relação aos animais domésticos e doações. A iniciativa é da vereadora Charlene Bortoleto (PDT), defensora da causa animal, e que pretende distribuir diversos pontos de arrecadação. Um detalhe interessante é que não se trata apenas de animais abandonados nas ruas. “São pets que ficam ao relento”, como pontua a vereadora, e que estão nos quintais ao relento. Afinal, não é apenas o ser humano que sente frio.

Arabouço

Durante sessão conjunta das comissões de Desenvolvimento Econômico, a ministra de Planejamento e Gestão, Simone Tebet, afirmou que o governo vai precisar de R$ 150 bilhões a mais em receitas para que o arcabouço fiscal “dê certo”, e que a equipe econômica do Ministério da Fazenda “sabe de onde tirar” o incremento.