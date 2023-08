Campanha 'Agosto Lilás' promove várias ações contra violência doméstica

A partir desta semana, o Centro de Referência de Atendimento à Mulher Vítima de Violência – Cram “Halley Coimbra” - da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas) vão promover diversas ações da Campanha “Agosto Lilás”, em Três Lagoas.

A campanha chama a atenção da sociedade para o enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, no sentido de sensibilizar, conscientizar e divulgar os canais de denúncia e redes de apoio às vítimas, com objetivo de reduzir e erradicar este problema tão presente nas famílias brasileiras.

AÇÕES

Durante esta semana, os profissionais da Proteção Social Especial de Média Complexidade da Smas divulgarão a campanha nas emissoras de rádio e TV de Três Lagoas. No sábado (5), a programação terá como abertura um aulão de Rit Box no estacionamento da Feira Central, no horário 07h30 as 08h30, aberto à toda população.

De 11 a 25 de agosto serão realizadas palestras informativas nas Escolas Estaduais para alunos do 9º ano, nos períodos matutino e vespertino, Palestra na Semana Jurídica de Direito da AEMS, para estudantes do curso de Direito e Psicologia, das 19h30 às 20h30 no dia 15.

No dia 30, acontece o seminário voltado para os profissionais da Rede de Atendimento e Enfrentamento à Violência Doméstica contra as mulheres na Câmara Municipal das 13h30min às 16h30. Encerrando a Campanha, dia 31 haverá um encontro o Grupo Café com Prosa Especial com as atendidas do Cram e SCFV melhor idade do território do Vila Piloto e Jupiá. O encontro será das 13h às 15h.

O trabalho articulado entre a rede de atendimento à mulher é desenvolvido pelos órgãos: Centro de Referência de Atendimento à Mulher Vítima de Violência “Halley Coimbra Junqueira” (Cram), SMAS, Coordenadoria da Mulher, Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, Delegacia da Mulher, Programa Mulher Segura (Promuse) da Polícia Militar, Defensoria Pública, Ministério Público, Poder Judiciário, Secretarias Municipais de Saúde (SMS), Educação e Cultura (Semec) e Assistência Social (Smas) de Três Lagoas.

DADOS

Somente de janeiro a junho de 2023 o Cram atendeu 261 mulheres vítimas de violência doméstica.