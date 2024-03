Campanha 'Aluno Imunizado' promove vacinação nas escolas de Três Lagoas; confira o cronograma

Até o dia 19 de abril, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), por meio da Central de Imunização, em parceria a Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec) promovem a campanha de vacinação “Aluno Imunizado” nas unidades escolares do município.

A campanha que é idealizada pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), têm como público-alvo alunos com idade de 0 a 15 anos, que estudam na rede municipal e estadual de ensino. O intuito é retomar as altas coberturas vacinais registradas no passado. De acordo com a SES, o trabalho articulado entre saúde e educação gerou resultados positivos, e a expectativa é manter esse cenário.

O Aluno Imunizado irá ofertar aos estudantes todos os imunizantes necessários para a atualização da caderneta vacinal, bem como vacinas de meningite, Covid-19, HPV, entre outras.

Veja o cronograma da campanha:

Dia 21/03 (quinta-feira)

Das 8h às 14h – E.M Eufrosina Pinto/USF Nova Três Lagoas

Dia 22/03 (sexta-feira)

Das 8h às 14h – CEI Nova Alvorada/USF Jarsim Maristela

Das 8h às 10h30 – CEI Novo Oeste/ USF Santa Luzia

Dia 26/03 (terça-feira)

Das 7h30 às 10h30 – E.E. João Dantas Filgueiras/ USF Santa Luzia

Das 7h30 às 11h30 – E.E. Padre João Tomes/ USF Vila Piloto

Dia 27/03 (quarta-feira)

Das 8h às 14h – E. E. Edwards Corrêa e Souza /USF Interlagos

Das 8h às 14h – CEI Andrea Martinez/Novo Oeste

Dia 28/03 (quinta-feira)

Das 8h às 14h – E.E. Escola Municipal Olyntho Mancini/USF Vila Haro

Dia 02/04 (quarta-feira)

Das 8h às 14h – CEI Neife de Souza Lima/ USF Miguel Nunes

Dia 03/04 (quinta-feira)

Das 7h30 às 10h30 – E.E. João Ponce/ USF Santa Rita

Dia 04/04 (quinta-feira)

Das 7h30 às 10h30 – E.E. João Ponce/ USF Santa Rita

Dia 11/04 (quinta-feira)

Das 8h às 14h – CEI Neife de Souza Lima/ USF Miguel Nunes

Dia 13/04 (sábado)

Das 7h30 às 11h30 – E.M. Maria de Lourdes/USF Vila Piloto

Dia 15/04 (segunda-feira)

Das 7h30 às 11h30 – CEI Clarinda Dias Conceição/ Santa Luzia

Dia 17/04 (quarta-feira)

Das 7h30 às 10h30 – CEI Lilian Marcia Dias/USF Santa Rita

* Com informações da Prefeitura de Três Lagoas