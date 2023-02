Campanha da Fraternidade 2023 começa nesta quarta com o tema 'Fraternidade e fome'

A campanha da Fraternidade 2023 inicia, nesta quarta-feira (22), em todo o país, com o tema "Fraternidade e Fome", com o lema "Dai-lhes vós mesmo de comer" (MT 16:16). A campanha deste ano convida todas as comunidades de fé a vivenciarem e refletirem sobre o tema em meio a sociedade, amparando nossos irmãos e irmãs pobres em meio aos gestos de solidariedade.

Para marcar a abertura da Campanha da Fraternidade 2023 na Diocese de Três Lagoas e início do tempo da "Quaresma", será realizado uma live na Catedral Sagrado Coração de Jesus, que fica na rua Zuleide Pérez Tabox, às 11h.

O objetivo da campanha visa sensibilizar a sociedade e a igreja para enfrentarem o flagelo da fome, sofrido por uma multidão de irmãos e irmãs, por meio de compromissos que transformem esta realidade a partir do Evangelho de Jesus Cristo.