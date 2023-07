Campanha de limpeza ficará no bairro Montanini até 17 de julho

Moradores do bairro Montanini têm até o dia 17 para utilizarem as caçambas do Mutirão da Limpeza, e descartar corretamente materiais e resíduos que possam vir a ser criadouros propícios à proliferação do mosquito Aedes aegypti (dengue, chikungunya e zika), flebótomo (leishmaniose) e escorpiões.

A campanha é uma ação da Prefeitura de Três Lagoas, por meio do setor de Endemias, da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), em parceria com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (Seintra), de combate ao mosquito Aedes aegypti.

Nas caçambas os moradores podem descartar pneus velhos, embalagens e recipientes plásticos, vasos, pias, tanques, caixas d’água, garrafas, vidros, madeiras e troncos secos inservíveis e entulhos que possam abrigar escorpiões.

Porém não é permitido o descarte de folhagens de podas recentes, móveis, lixo doméstico entre outros. Esses materiais devem ser destinados ao Buracão do Jupiá e o lixo comum depositado para a coleta de lixo. Itens como objetos/eletrônicos velhos ou quebrados, lâmpadas, animais mortos, também não são permitidos.

Confira os locais:

As caçambas da PMTL estão disponíveis nas seguintes ruas:

Rua Maércio Fregulh

Alameda 21

Rua José Passos Jardim

Alameda 19

Alameda 20

Rua Bruna A. Camerini

Rua Eduardo Tebet

Rua Antonio E. Leal

Rua Bruna A. Camerini

Rua José de Souza Guimarães

Rua Nilo Capelo Sobrinho

Rua Guilherme C. Ferraz

Alameda 7

Alameda 9