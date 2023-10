Campanha de vacinação antirrábica imuniza animais domésticos em Três Lagoas

Três Lagoas realizou o "Dia D" da Vacinação Antirrábica, no sábado (30), com mais de 30 pontos de imunização em toda a cidade. Cães e gatos com mais de três meses puderam receber a vacina contra a raiva.

A vacina antirrábica desempenha um papel fundamental no combate ao vírus da raiva, que pode ser transmitido entre mamíferos, incluindo animais e seres humanos. A principal via de transmissão é a saliva infectada.

Em animais, os sintomas mais comuns incluem salivação excessiva, alterações de comportamento, como agressividade, e problemas respiratórios. Em seres humanos, a raiva pode se manifestar com dor de cabeça, hipersensibilidade e dormência na área da mordida, e, se não tratada precocemente, pode evoluir para encefalite, podendo ser fatal em ambos os casos.

Para aqueles que não conseguiram aproveitar a oportunidade no "Dia D", a vacinação está disponível no Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) e no Castramóvel até o final do ano.

