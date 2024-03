Campanha de vacinação conta a gripe é iniciada

A campanha anual de vacinação contra o vírus da Influenza se iniciou nesta quinta-feira (21), em Três Lagoas, de forma antecipada. O calendário nacional do Ministério da Saúde estava prevendo o início para o dia 25 de março em todo o país, mas a chegada de lotes do imunizante para o estado antecipou o cronograma.

Ao todo, foram entregues 108 mil doses nesta primeira remessa à Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul (SES-MS), dos quais foram distribuídas 4.339 para o município de Três Lagoas.

Continue Lendo...

Cerca de 44.719 três-lagoenses fazem parte do público-alvo da campanha, que inclui os seguintes grupos: caminhoneiros; crianças entre seis meses e seis anos de idade; cuidadores de idosos; estudantes em residência médica; gestantes e puérperas; idosos a partir de 60 anos; pessoas com doenças crônicas e não transmissíveis; pessoas em condições clínicas especiais; pessoas em situação de rua; povos indígenas; professores; profissionais das forças armadas; profissionais das forças de segurança e salvamento; trabalhadores do transporte coletivo rodoviário; trabalhadores e estagiários na área da saúde e trabalhadores portuários. A meta é imunizar, no mínimo, 90% deste público.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O esquema vacinal para pessoas adultas é composto por apenas uma dose. Já em crianças abaixo dos nove anos de idade, caso esteja tomando a vacina pela primeira vez, o imunizante é aplicado em duas doses, no intervalo de quatro semanas.

Dados do Boletim Epidemiológico divulgado pela SES-MS revelam que, em Três Lagoas, no ano de 2023, foram registrados oito casos de Influenza A (H1N1) e três para Influenza B. Duas mulheres, de 42 e 65 anos, morreram por complicações decorrentes do vírus.

A antecipação do calendário vacinal, que geralmente ocorre entre os meses de abril e maio em todo o Brasil, se dá pelo aumento de casos de doenças respiratórias no território nacional, segundo o Ministério da Saúde.