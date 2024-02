Campanha de vacinação contra a dengue será realizada neste sábado

A Prefeitura de Três Lagoas promove, neste sábado (17), das 16h às 20h, uma campanha especial de vacinação contra a dengue, voltada para crianças entre 10 e 11 anos de idade, no Shopping Três Lagoas.

A iniciativa faz parte dos esforços da prefeitura para garantir a imunização da população contra a dengue, uma doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti e contará com a presença dos personagens Zé Gotinha, Roblox e Sonic com o objetivo tornar o momento da vacinação mais lúdico e divertido para as crianças, incentivando a participação e contribuindo para a conscientização sobre a importância da imunização contra esta doença.

Para receber a vacina, o responsável deve levar a carteira de vacinação da criança.

Sobre a vacinação

Na quinta-feira (15), teve início a vacinação nas unidades de saúde do município. Foram disponibilizadas 3.896 doses da vacina contra a dengue, fornecidas pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria de Estado de Saúde de MS.

A vacina, alinhada ao Calendário Nacional de Imunização, é de vírus vivo atenuado e oferece proteção contra os quatro sorotipos do vírus da dengue: tipo 1, 2, 3 e 4.

É importante ressaltar que a vacina contra a dengue está contraindicada para indivíduos com imunossupressão, sendo essencial consultar um profissional de saúde em caso de dúvidas ou condições específicas.

* Com informações da Prefeitura de Três Lagoas